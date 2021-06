Danimarca, da ultima a seconda in 90 minuti: vittoria 4-1 alla Russia dedicata a Eriksen FOTO ANSA

La Danimarca passa da ultima del girone a zero punti, a seconda del girone con tre punti, il tutto in 90 minuti e qualificandosi agli ottavi dell’Europeo. Adesso l’Europeo dei danesi, cominciato con il dramma di Eriksen sembra essere entrato nel vivo. E potrebbe non finire agli ottavi, visto che se la vedranno contro il Galles, più che alla portata dei danesi.

Danimarca agli ottavi, una notte da favola

La vittoria per 4-1 sulla Russia e la sconfitta della Finlandia contro il Belgio (0-2) ha fatto sì che ci fossero tre squadre a tre punti. Danimarca, Russia e Finlandia, tutte a tre punti dietro il Belgio a 9. Inoltre c’è parità anche negli scontro diretti, uno vinto e uno perso a testa. Ma la Danimarca, grazie ai 4 gol rifilati alla Russia, ha una migliore differenza reti, quindi passa come seconda del girone. La Finlandia finisce terza (difficilmente sarà una delle migliori terza) e la Russia eliminata.

Una vittoria che parla anche italiano

Apre le danze Damsgaard con un gol capolavoro, poi la Danimarca prende il largo tra il 59’ e l’82’ con i sigilli di Poulsen, Christensen e Maehle. Inutile il rigore messo a segno da Dzyuba per una Russia condannata dalla differenza reti negli scontri diretti, esattamente come la Finlandia. Una vittoria anche nel segno di Eriksen a cui i compagni hanno dedicato i gol facendo il numero dieci con le dita.