LONDRA – Danny Drinkwater è stato arrestato dalla polizia dopo aver causato un incidente stradale. Il centrocampista del Chelsea sarebbe stato trovato dagli agenti con un tasso alcolemico sopra la norma.

Drinkwater si sarebbe schiantato con la sua Range Rover contro una Skoda, intorno a mezzanotte di domenica 7 aprile, in una strada di campagna. Il calciatore, che era con la compagna, aveva partecipato a un evento di beneficenza in un locale esclusivo, il Victors in Hale, a circa sei miglia di distanza da casa sua. Notte brava a poche ore dalla vittoria dei Blues di Maurizio Sarri per 2-0 sul West Ham allo Stamford Bridge.

“E ‘stato un incidente molto brutto – ha rivelato una fonte al tabloid britannico The Sun -. I pezzi della macchina che ha colpito sono volati ovunque”. (fonte THE SUN)