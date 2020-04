David Beckham, nuovo look durante la quarantena da coronavirus: si è rasato a zero FOTO Instagram

LONDRA (INGHILTERRA) – David Beckham ha cambiato look. L’ex calciatore, tra le altre, di Milan, Manchester United e Real Madrid, ha deciso di rasarsi a zero durante questo periodo di quarantena per frenare l’avanzata del coronavirus in tutto il mondo.

Non è la prima volta che l’ex calciatore dei Los Angeles Galaxy si rasa a zero i capelli, lo aveva già fatto nel 2000, quando era ancora un calciatore professionista.

Beckham ha mostrato il suo nuovo look attraverso una foto in bianco e nero che ha caricato sul suo profilo Instagram ufficiale.

Beckham non si è limitato a caricare la foto con il suo nuovo look, ha anche scritto: “Rimanete a casa, rimanete in sicurezza, siate forti, buona notte”.

L’ex calciatore del Milan è uno degli sportivi più seguiti sui social network visto che vanta la bellezza di 62 milioni di follower.

Il suo nuovo look non è passato inosservato, Robbie Keane, ex calciatore dell’Inter, ha commentato scrivendo: “Adoro il tuo nuovo look, complimenti”.

“Non potrebbe esserci modello migliore !!! Potresti insegnarmi una cosa o due!” Ha scritto il famoso parrucchiere Ken Paves.

La bellissima moglie di David, Victoria Beckham, 45 anni, non ha ancora commentato il nuovo look di suo marito. David e Victoria stanno trascorrendo questo periodo di isolamento da coronavirus insieme ai loro figli nella loro lussuosa tenuta nel Cotswold.

La loro stupenda abitazione vanta un proprio campo da tennis da £ 30.000, una piscina per bambini, una sauna estone tradizionale e un bagno turco dal valore di £ 14.000.

La coppia ha documentato il proprio autoisolamento su tutti i social media e ha dato ai fan un assaggio delle loro attività di coppia. Anche i figli sono molto attivi sui social network.

Venerdì sera, è stata la volta di Romeo Beckham che ha voluto preparare il risotto per la famiglia e poi Harper Beckham ha deciso di concedere a suo padre un massaggio termale in piedi.

Victoria ha recentemente rivelato, che con loro ci sono solamente i figli Romeo, Cruz e Harper.

Non tutti i figli stanno trascorrendo questo periodo di isolamento con il padre e la madre, Brooklyn Beckham si trova in auto-isolamento negli Stati Uniti.