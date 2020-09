David Silva ha il coronavirus. Il comunicato della Real Sociedad.

David Silva ha viaggiato ieri su un volo regolare per Bilbao ed è arrivato a San Sebastián di notte. Questa mattina è stato eseguito il secondo test, come indicato nel protocollo per il ritorno in attività, con esito positivo.

Durante la sua presentazione da nuovo calciatore della Real Sociedad, David Silva ha spiegato perché ha rifiutato le altre offerte scegliendo il club spagnolo.

“Ho ricevuto tante offerte ma ho scelto la Real Sociedad. Sulla trattativa posso dire che è stata molto veloce e che è andata bene, è per questo che sono qui – spiega il 34enne centrocampista offensivo – Il resto è privato.

Volevo continuare a giocare in Europa. Ero convinto anche dal modo di giocare della Real Sociedad e dal club. Non so se me lo aspettavo, ma sono molto grato.

Voglio fare bene. Sono molto entusiasta di tornare in Spagna e di tornare nella Liga.

Non vedo l’ora perché questa è una squadra che gioca molto bene. Devo ringraziare tutti per l’accoglienza, le persone mi hanno trasmesso tanti gesti di affetto, non vedo l’ora di iniziare a incontrare tutti i miei compagni di squadra.

Spero saranno degli anni belli, perché la società sta facendo le cose molto bene” (fonte Il Corriere dello Sport).