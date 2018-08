MANCHESTER (INGHILTERRA) – Una vittoria travolgente per il Manchester City che seppellisce di gol l’Huddersfield (6-1) e regala un pomeriggio da incorniciare a David Silva che festeggia il suo debutto in questa stagione di Premier, scendendo in campo per la prima volta insieme al piccolo Mateo, il figlio nato prematuramante a fine 2017 e che ha rischiato di morire, come ha raccontato pubblicamente il giocatore che, non bastasse, è andato anche a segno a inizio secondo tempo con una bellissima punizione [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Il gol di Silva è arrivato a giochi ormai fatti, con Aguero (doppietta) e Gabriel Jesus che avevano firmato tre reti già a fine primo tempo, con Stankovic che aveva accorciato le distanze al 43′ per gli ospiti.

Poi, dopo la punizione capolavoro di Silva, ecco gli ultimi due gol, ancora con Aguero per la tripletta e poi con l’autogol di Kongolo all’84’.

David Silva la lasciato il campo dopo l’ora di gioco, sostituto dal neo acquisto Mahrez, meritandosi la standing ovation del pubblico, da oggi con il suo piccolo tifoso in più.