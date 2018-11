MANCHESTER (INGHILTERRA) – David Silva, calciatore del Manchester City e della Nazionale Spagnola, ha raccontato al Daily Mail del suo periodo drammatico dopo la nascita del figlio prematuro.

“Ognuno ha un’immagine di un bambino prematuro, finché non lo si vive non si capisce cosa significa. Sono stati mesi difficili, i più difficili della mia vita. Ho mangiato male e mi sono allenato male. Ma ho iniziato a vedere la vita da una prospettiva diversa, ora mi preoccupano le cose veramente importanti”

David Silva confesó los detalles de su forma de vida cuando su hijo estaba en el hospitalhttps://t.co/PbYODmmz6D pic.twitter.com/fre9uXYj1i — Camera Fun (@Camera_Fun_Fair) 10 novembre 2018

David Silva reflexiona sobre el nacimiento prematuro de su hijo: “Me pregunto: ¿cómo me las arreglé?” (https://t.co/IgKmdm137v) en Noticias de Futbol y Deportes en México y el Mundo pic.twitter.com/lAhWfOzAP6 — Noticias Deportivas (@delapatadamex) 10 novembre 2018

⚽Diciembre de 2017: Nació, de forma prematura, el hijo de David Silva. Estuvo 5 meses en el hospital luchando por sobrevivir

⚽Agosto de 2018: El pequeño Mateo pudo ir al estadio acompañando a su papá, quién además marco de tiro libre ¡Historia más que hermosa! pic.twitter.com/8gQDAadlqU — Laura Tapias Ramírez (@lauratapiasr) 19 agosto 2018