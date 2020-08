Dal 10 agosto silenzio assoluto, la proposta di Lotito (10 milioni per tre anni) sembrava ottima ma si capiva che qualcosa non andava.

Alla fine Lazio beffata: David Silva ha deciso di tornare in patria e giocherà nella Real Sociedad.

Il club di San Sebastiàn ha infatti annunciato, con un video sul proprio profilo Twitter, l’arrivo del fantasista che oggi, dopo dieci anni di militanza, ha salutato il Manchester City.

“La numero 21 di Martin Odegaard ha già un nuovo proprietario”, dice il tweet dei baschi. Nella scelta del Mago ha scelto la volontà della moglie, decisa a tornare a casa.

Il Manchester City erigerà una statua a David Silva

David SilvaIntanto Il Manchester City ha deciso di premiare la fedeltà di David Silva, facendo erigere una sua statua che verrà messa fuori dell’Etihad Stadium.

Lo ha annunciato il presidente Khaldoon Al Mubarak.

“Come successo con Vincent Kompany prima di lui – spiega -, la statua di David servirà a ricordare i fantastici momenti che ci ha dato, non solo come incredibile calciatore ma come una fonte d’ispirazione, un ambasciatore che ha rappresentato questo grande club con dignità in ogni momento”.

Il giocatore ha ringraziato e salutato il club con altrettanta commozione.

“Non pensavo di rimanere così a lungo”

“Mi sono sentito da subito a casa, mi hanno trattato sempre tutti bene, sia a me che alla mia famiglia. Sarò sempre riconoscente al Manchester.

Sarò per tutta la vita tifoso del City, e la stessa cosa vale per la mia famiglia. Quando sono arrivato, non pensavo di rimanere così a lungo.

È complicato restare per dieci anni nella stessa squadra. Mi sono sentito a mio agio da subito, l’ho detto sempre a tutti. Ecco perché sono rimasto per così tanto tempo”. (fonte Ansa e Corriere dello Sport)