ROMA – Davide Astori ha eseguito un elettrocardiogramma due giorni prima di morire ed era normale. Giorgio Galanti, responsabile scientifico della Fiorentina, lo ha rivelato l’8 marzo spiegando che il calciatore nei controlli semestrali non presentava alcuna sindrome particolare, come quella di Brugada ipotizzata, che sarebbe stata individuabile proprio dall’elettrocardiogramma.

Galanti, parlando a margine del congresso della Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare, ha commentato la morte del calciatore:

“Non c’era alcuna alterazione. Possiamo escludere l’ipotesi che il decesso sia stato causato da un virus influenzale: sappiamo che tali virus possono essere killer nascosti e per questo i giocatori della Fiorentina sono stati vaccinati per l’influenza”.

Riferendosi dunque alle cause della morte del giocatore, Galanti ha detto che il decesso

“è stato dato da causa inesplicabile in un soggetto che non aveva alcun elemento prevedibile”.

Quando non ci sono riscontri autoptici che possano far pensare a qualcosa di conosciuto, ha spiegato Galanti,

“si parla in realtà di fenomeni di bradiaritmia, come nel caso di Astori. Nel giocatore non è stata rilevata alcuna alterazione strutturale importante”. Purtroppo, ha avvertito, “in letteratura ci sono casi di individui morti, anche giovani, per morte improvvisa inesplicabile; il fenomeno cioè esiste”.