FIRENZE – Fiorentina-Cagliari nel segno di Davide Astori, il capitano viola [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play]

scomparso il 4 marzo che ha giocato per 6 anni anche nella squadra sarda. I due club e le rispettive tifoserie (applauditissimo dal pubblico viola il coro per Davide lanciato più volte da quello rossoblù) hanno voluto ricordarlo con una serie di iniziative che hanno preceduto la partita al Franchi.

In campo i bambini della scuola calcio di San Pellegrino, il paese originario di Astori. Quindi, davanti ai genitori di Davide, Anna e Renato, ai due patron Andrea Della Valle e Giulini e al sindaco Dario Nardella le due squadre sono entrate in campo accompagnate dai bambini con indosso maglie viola e rossoblù col 13 e il nome di Davide sulle spalle.

Poi, prima del fischio di inizio, i capitani Badelj e Ceppitelli si sono scambiati la maglia di Davide racchiusa dentro due teche(maglia ritirata per sempre dai due club) e hanno indossato la stessa fascia dedicata ad Astori