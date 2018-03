FIRENZE – Niente telecamere, niente giornalisti e niente macchine fotografiche: la Fiorentina, rispettando la volontà della famiglia di Davide Astori, comunica che non sarà possibile “in alcun modo” fare riprese e foto con smartphone o altri apparecchi elettronici durante i funerali del capitano viola che si terranno giovedì alle 10 nella Basilica di Santa Croce a Firenze.

Intanto la stessa società viola sta organizzando la camera ardente che sarà allestita domani, dal primo pomeriggio, nella grande palestra di Coverciano, all’interno del centro tecnico federale.

“In base alle evidenze dell’esame autoptico effettuato in data 6 marzo 2018 sul cadavere di Astori Davide Giacomo, in riferimento alla causa di morte, la si può indicare come causa di morte cardiaca, senza evidenze macroscopiche, verosimilmente su base bradiaritmica, con spiccata congestione poliviscerale ed edema polmonare. Per la diagnosi definitiva, sono necessari approfonditi esami istologici”. È questo l’esito dell’autopsia eseguita sul corpo di Davide Astori, capitano della Fiorentina morto nella notte tra sabato e domenica a Udine: lo ha comunicato il procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo ai microfoni de “La vita in diretta”. Il cuore dell’ex difensore di Cagliari e Roma, avrebbe rallentato il battito fino a fermarsi. “Dalle prime rilevazioni non sembrerebbe trattarsi di cause esterne diverse da quelle di una morte naturale – ha spiegato De Nicolo -, però prudenzialmente i nostri consulenti dicono che dovranno attendere l’esito degli esami istologici per pronunciarsi definitivamente. Hanno chiesto 60 giorni di tempo per depositare il loro elaborato. E da quel momento avremo un quadro completo”.