ROMA – “Per Francesca” si legge su un post-it attaccato insieme a una lettera con lo scotch davanti al portone della casa, a Firenze, in cui viveva Davide Astori con la compagna, Francesca Fioretti, e la figlia Vittoria. La lettera, scrive il Corriere della Sera, è stata scritta da Giovanni, 12 anni, un giovane tifoso.

“Ciao Francesca, tu non mi conosci e penso che non mi conoscerai mai, però voglio dirti di dire a tua figlia che suo padre era un grande, un super uomo”. E aggiunge, tra parentesi: “Scusa, non avevo il viola”. Parole d’amore per un calciatore ma prima un uomo che si era fatto voler bene da una città intera.

In occasione dei funerali che si terranno giovedì 8 marzo presso la basilica di Santa Croce a Firenze, il sindaco Dario Nardella ha proclamato il lutto cittadino. “Insieme alla Fiorentina stiamo preparando tante altre iniziative, Davide è stato un esempio per tutti” dice il primo cittadino.

Intanto la Fiorentina sta valutando come dare sostegno alla famiglia, anche in futuro, e pensa di ritirare la maglia numero 13, quella di un capitano che, con la sua morte improvvisa, ha commosso l’Italia intera.