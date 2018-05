ROMA – La famiglia di Davide Astori, a due mesi dalla tragedia, ha ringraziando i fan e gli amici attraverso un messaggio pubblicato sulla Gazzetta dello Sport.

“Grazie è una parola semplice ma unica, come era Davide – si legge a corredo di un’immagine di Astori sorridente – Vorremmo dire grazie personalmente a tutti voi che ci siete stati vicini a partire da quell’inatteso 4 marzo, ma siete talmente tanti che non sarebbe possibile. Pertanto è così, come era solito fare Davide con un sorriso e un forte abbraccio, che diciamo a tutti voi: GRAZIE DI CUORE”.

