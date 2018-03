PARIGI (FRANCIA) – Dani Alves ha deciso di scusarsi con la famiglia di Davide Astori dopo essere stato rimproverato pubblicamente da Mario Balotelli. Il brasiliano aveva detto che non era dispiaciuto per la morte di Davide Astori perché non lo conosceva e perché ogni giorno muoiono tanti bambini. Frasi fuori luogo che lo avevano esposto a un mare di polemiche sui social e in tv.

Il rimprovero di Balotelli e le scuse di Dani Alves

Dani Alves fa inversione e si scusa per le considerazioni fatte su Davide Astori nel corso della conferenza stampa, lunedì scorso, della vigilia di PSG-Real Madrid. “Se il ‘Balotelinho’ ha parlato ormai è andata – ha twittato il brasiliano -. Non avevo intenzione di offendere qualcuno, vivo in un mondo in cui molte volte bisogna essere ipocriti per piacere alle persone, però mi dispiace…Ma se qualcuno si è sentito offeso, chiedo scusa”. Il tweet dell’esterno era anche una risposta alle considerazioni di Mario Balotelli che, commentando quanto aveva detto il brasiliano lunedì scorso, aveva postato queste frasi: “Non ha detto una ca….a, ma poteva risparmiarselo. Doveva fare le condoglianze e basta, mica dire c….e. I commenti non possono essere quelli di fronte alla morte. Ha detto cose che non c’entrano niente. Astori, tra l’altro, era un bravo ragazzo, educato, lo dico perché c’ho giocato in Nazionale”.

Cosa aveva detto Dani Alves

“La morte di Astori? Non ne siamo stati turbati più di tanto perché non lo conoscevamo molto. Sono addolorato per la sua famiglia.Non sono turbato, nel mondo muoiono miliardi di bambini”.