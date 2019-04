MILANO – Stagione finita per Davide Calabria. L’esterno del Milan ha rimediato un infortunio piuttosto grave nel corso della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. Calabria si è fratturato il perone e non rientrerà in campo prima della prossima stagione. Si tratta di una grave perdita per Rino Gattuso perché Calabria, prima di uscire dal campo, era stato il migliore in campo per la sua squadra.

Era uno dei pochi calciatori ad essere in forma dal punto di vista fisico ed atletico. Prima di uscire per infortunio, aveva sfiorato il gol e solamente una parata miracolosa di Thomas Strakosha in calcio d’angolo glielo aveva negato.

E’ finita con qualche settimana di anticipo la stagione di Davide Calabria, che si è procurato una frattura composta del perone sinistro nella semifinale di coppa Italia persa ieri dal Milan con la Lazio.

Come comunica il club rossonero, il terzino dopo il trauma contusivo che lo ha costretto a lasciare la gara, oggi si è sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali che hanno evidenziato l’infortunio. “Un nuovo controllo radiologico è previsto tra un mese”, spiega il club ed è già possibile ipotizzare un paio di mesi di stop.

