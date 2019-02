Davide Calabria esulta come Piatek su Instagram, il post è virale sui social

BERGAMO – Il Milan ha vinto lo scontro diretto per la Champions League a Bergamo. Il morale è alle stelle ed il terzino Calabria ha voluto rendere omaggio al migliore in campo, Piatek, con un post su Instagram. Nel post social, Calabria riproduce l’esultanza di Piatek e scrive: “Giusta così l’esultanza?!? 🤣😁 @pjona_9 #ForzaMilan”.

Piatek si è inserito in poco tempo nello spogliatoio del Milan fino a diventare uno dei leader della squadra. Nessuno sente la mancanza di Higuain, a Milano è scoppiata la Piatek mania.

Visualizza questo post su Instagram Giusta così l’esultanza?!? 🤣😁 @pjona_9 #ForzaMilan Un post condiviso da Davide Calabria (@davidecalabria2) in data: Feb 17, 2019 at 4:27 PST

