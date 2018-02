UDINE, STADIO FRIULI ‘DACIA ARENA’ – L’espulsione di Davide Calabria ha cambiato la partita. Il Milan era in vantaggio per 1 a 0 a Udine e stava giocando una buona partita ma l’ingenuità di Davide Calabria ha cambiato il volto del match.

L’Udinese ha successivamente pareggio i conti con l’autorete confezionata da Leonardo Bonucci e Gigio Donnarumma sul cross teso di Kevin Lasagna.

Check out this awesome video: Calabria Red Card – Udinese vs Milan 0-1 04.02.2018 (HD) https://t.co/kkvm6tu0M9

— makis mixos (@footballkingNo1) 4 febbraio 2018