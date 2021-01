Coppa Italia al Napoli, Juve ko ai rigori. Primo trofeo per Gattuso, seconda finale persa per Sarri (foto Ansa)

Davide Costanzo, calciatore classe 2002, è stato convocato per la partita di Coppa Italia tra il Napoli e l’Empoli.

Costanzo ha 18 anni ed il nuovo baby fenomeno del settore giovanile del Napoli. Gioca come difensore e secondo alcuni potrebbe essere addirittura il ‘nuovo Cannavaro’.

Davide Costanzo (Napoli), chi è il calciatore classe 2002 convocato per Napoli-Empoli di Coppa Italia

Come detto Davide Costanzo è il nome nuovo in casa Napoli.

E’ il nuovo gioiellino del settore giovanile dei partenopei ed oggi Gattuso ha deciso di aggregarlo in prima squadra per la partita di Coppa Italia tra il Napoli e l’Empoli.

Costanzo è considerato un predestinato perché quando gioca nelle giovanili sembra un calciatore di un’altra categoria.

Se Gattuso lo ha convocato è perché lo ritiene già pronto per misurarsi tra i grandi.

Ovviamente non avrà molti minuti a sua disposizione ma dovrà essere in grado di farsi trovare pronto.

Davide Costanzo (Napoli), il predestinato di Frattamaggiore

Costanzo è nato a Frattamaggiore nel 2002. Ha iniziato a giocare nel settore giovanile del Napoli dalla formazione under 17.

Il ragazzo piace a Gattuso sia per le sue qualità tecniche che per la sua personalità. Non va escluso il suo impiego in campo durante il match di Coppa Italia tra il Napoli e l’Empoli.