UDINE – L’ex allenatore del Crotone, Davide Nicola, è il nuovo allenatore dell’Udinese calcio. Lo ha ufficializzato stasera l’Udinese calcio, pochi istanti dopo aver confermato l’esonero di Julio Velazquez. Nicola ha siglato un contratto con l’Udinese fino al 2020. Il nuovo allenatore sarà presentato ufficialmente domani alle 16.30 nella sala stampa dello stadio Friuli Dacia Arena.

La società ha reso noto di “aver sollevato dall’incarico della guida tecnica della prima squadra mister Julio Velazquez e i suoi collaboratori Jimenez Serrano Julian, Baltanas Vicente Miguel e Huguet Cots Marc”. L’esonero era nell’aria da domenica. Fatale è stata la sconfitta patita a Empoli. La dirigenza bianconera si era presa 48 ore di tempo per decidere il da farsi, ma la sorte del tecnico spagnolo era ormai già segnata.

I successi di Davide Nicola

Il 31 maggio 2017 l’Amministrazione del Comune di Crotone con Delibera della Giunta Comunale n.165 del 31/05/2017 conferisce a Davide Nicola la speciale menzione per la concessione della cittadinanza onoraria e delle civiche benemerenze. Il 15 dicembre 2017 il CONI Point Crotone gli conferisce il premio “Luciano Ciardi”, in qualità di “Miglior tecnico 2017 per la provincia di Crotone”.

Il 13 marzo 2018 la giuria presieduta da Sergio Zavoli e composta da Italo Cucci, Gianni Mura, Gian Paolo Ormezzano, Marco Civoli, Franco Zappacosta, Ilaria D’Amico e coordinata dall’imprenditore Marcello Zaccagnini gli attribuisce il “Premio Prisco” alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva che viene ritirato da Davide Nicola il 14 maggio 2018, durante la cerimonia ufficiale, presso il Teatro Marrucino di Chieti.

