Dopo i disservizi avvenuti ieri durante le partire Inter-Cagliari e di Verona-Lazio, con molti utenti che hanno avuto problemi di connettività, l’amministratore delegato della Lega di Serie A ha scritto a Dazn chiedendo che i disservizi “non si ripetano”. La lettera è firmata da Luigi De Siervo e rivolta alla manager Veronica Diquattro. L’organo che rappresenta i 20 club del massimo campionato ha chiesto spiegazioni all’emittente che dalla prossima stagione trasmetterà in streaming tutte e dieci le partite di ogni giornata per tre stagioni. Dazn, problemi di connettività: proteste Pioggia di proteste sui social per i problemi di connettività su Dazn per Inter-Cagliari, anticipata domenicale della trentesima giornata di serie A giocata alle 12.20. Molti tifosi hanno denunciato di non esser riusciti a connettersi con la tv streaming non riuscendo perciò a vedere in diretta la