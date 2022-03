A partire dalla prossima stagione Dazn pensa ad una rimodulazione dei prezzi. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, la doppia visione contemporanea con un unico abbonamento sarà mantenuta, ma con ogni probabilità, come accade già per Netflix, il sarà prezzo più alto per chi sceglierà questa opzione. Tutto allo stesso prezzo di 29,99 al mese, come accade ora, non ci sarà più.

Dazn, si cambia: sì alla doppia utenza, ma a prezzi più alti

In estate, prima dell’avvio del prossimo campionato di Serie A, ci sarà una rimodulazione dei prezzi a seconda del numero di device registrati, degli stream visibili contemporaneamente e della qualità delle immagini.

La stessa Dazn– scrive Il Sole 24 Ore – ha considerato la concurrency come una pratica che contribuisce in maniera decisiva al 20% di media di utilizzi fraudolenti riscontrati dalla piattaforma. Da qui l’idea, poi rientrata, di comunicare lo stop alla concurrency già dalla stagione in corso, garantendo la possibilità di recesso. Ora però la strada sembra segnata e dalla nuova stagione si cambierà.

Dazn alza i prezzi in Spagna

Dazn nel frattempo ha alzato i prezzi in Spagna. Dopo gli aumenti stabiliti in Germania e in Giappone, la piattaforma di sport in streaming ha deciso di aumentare i costi del servizio anche per i clienti spagnoli. A partire dal 17 marzo, infatti, ci sarà un aumento del prezzo del 30% e un balzo successivo avverrà molto probabilmente quando Dazn inizierà a trasmettere la Liga spagnola.

Il costo per l’abbonamento passerà dunque a 12,99 euro al mese o 129,99 euro all’anno, rispetto agli attuali 9,99 euro al mese e 99,99 euro annuali. Dazn ha comunicato la novità ai suoi abbonati tramite una mail. L’aumento entrerà in vigore il 17 marzo per i nuovi abbonati, mentre per gli abbonati attuali il nuovo prezzo sarà in vigore dal mese di aprile.