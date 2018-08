ROMA – Abbonarsi a Dazn all’ultimo istante si è rivelato una pessima idea. Le persone che si sono abbonate da tempo non sono in “pericolo” ma quelli che si sono ridotti a oggi per seguire Lazio-Napoli stanno registrando non pochi problemi. Il numero di richieste è davvero incredibile e la piattaforma alterna momenti di crash ad altri in cui funziona ma molto lentamente [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Questo vale sia per gli utenti che stanno abbonandosi in maniera indipendente, sia per quelli che si stanno abbonando attraverso il sito internet di Sky. Non sono in pericolo gli abbonati a Premium perché Dazn è inserito automaticamente nel loro abbonamento mensile.

DAZN è il servizio di sport in streaming live e on demand (parte del Gruppo Perform) che offre la visione di numerosi eventi sportivi, tra cui Serie A e Serie B , al prezzo di 9,99 euro al mese (7.99 per gli abbonati a Sky Sport che potranno vedere 9 mesi di partite al prezzo di 59.99 totali). Dazn trasmette in esclusiva le partite che vengono disputate nei seguenti giorni e orari: – Sabato alle 20.30 – Domenica alle 12.30 – Domenica alle 15.00.