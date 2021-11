Dazn o Sky? Dove vedere Lazio-Juventus, Fiorentina-Milan e Atalanta-Spezia

Archiviata la sosta per le Nazionali, torna la Serie A con i tre anticipi di sabato 20 novembre 2021 (Lazio-Juventus, Fiorentina-Milan e Atalanta-Spezia). Le partite verranno trasmesse su Dazn o su Sky Sport? Andiamolo a scoprire insieme.

Sky o Dazn? Dove vedere Atalanta-Spezia

La giornata calcistica inizierà con Atalanta-Spezia alle ore 15:00. Per i nerazzurri è una partita importante per la zona Champions, mentre i liguri hanno bisogno di punti per la salvezza. La gara sarà trasmessa unicamente su Dazn.

Lazio-Juventus, dove vedere la partita? E’ una esclusiva di Dazn

A seguire, il big match di Serie A tra la Lazio di Maurizio Sarri e la Juventus di Massimiliano Allegri. Quindi i bianconeri vanno ad affrontare l’ultimo allenatore capace di vincere uno scudetto sulla panchina della Juve. La gara inizierà alle ore 18:00 e verrà trasmessa unicamente su Dazn.

Fiorentina-Milan su Sky o su Dazn? Dove vedere la partita di Serie A

Chiusura, alle 20.45, con Fiorentina-Milan. Per la gioia dei tifosi di entrambe le squadre, la partita sarà trasmessa sia su Dazn che su Sky Sport. Ricordiamo che Dazn trasmette tutte le partite del turno di Serie A. Mentre Sky Sport ne trasmette solamente tre per ogni turno di campionato in co-esclusiva con Dazn. Il Milan cercherà la vittoria per alimentare il suo sogno scudetto, mentre i viola proveranno a vincere per restare in zona Europa.