Per il prossimo triennio, 2021-2024, la Serie A sarà visibile su Dazn. La piattaforma in streaming si è aggiudicata i pacchetti 1 e 3 per 840 milioni di euro a stagione. Trasmetterà quindi 7 gare a giornata in esclusiva e 3 gare in co-esclusiva. Proprio per queste tre gare, la Lega Serie A ha ricevuto un’offerta da Sky Sport di 70 milioni con scadenza il 29 marzo.

A questo punto non resta che capire come potrebbero cambiare i prezzi e le offerte per vedere le partite di Serie A su Dazn. Ancora non c’è nulla di ufficiale, ma sul web cominciano a circolare proiezioni sulle nuove tariffe per chi si volesse abbonare a Dazn.

Quanto costa vedere Dazn? Le possibili nuove tariffe

Dazn permetterà la visione di 10 partite di Seria A su 10, 7 delle quali in esclusiva. Il canone mensile potrebbe salire intorno ai 30 euro al mese, prezzo che includerebbe anche tutta la serie B, la Liga Spagnola, la Ligue 1 francese e altri sport.

Poi c’è Now Tv (servizio di streaming on-demand e in diretta di Sky), che con 12,99 euro al mese darà la possibilità di vedere 3 partite di serie A, la maggior parte di quelle di Champions League, l’Europa League, la Premier League, la Bundesliga e anche Formula 1 e MotoGP.

C’è da ricordare che dal prossimo anno 121 delle 137 partite di Champions League saranno visibili anche su Mediaset Play, al prezzo di 4,99 euro al mese. Il match del mercoledì sera, invece, sarà trasmesso su Amazon Prime Video ed è incluso nell’abbonamento Prime. Per i clienti non Prime, potrebbero costa 3,99 euro al mese.