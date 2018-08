ROMA – Seconda giornata del campionato italiano di calcio di Serie A 2018-2019: calendario, programma, orari e tv. Come seguire tutte le partite su Sky Sport e in diretta streaming su Dazn. Dazn trasmetterà tre partite della seconda giornata del campionato italiano di calcio. Napoli-Milan di sabato, Frosinone-Bologna e Spal-Parma di domenica. Le altre sette partite verranno trasmesse in diretta tv esclusiva da Sky Sport [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

SABATO 25 AGOSTO:

18.00 Juventus-Lazio (Sky)

20.30 Napoli-Milan (Dazn)

DOMENICA 26 AGOSTO:

18.00 SPAL-Parma (Dazn)

20.30 Inter-Torino (Sky)

20.30 Fiorentina-Chievo (Sky)

20.30 Cagliari-Sassuolo (Sky)

20.30 Frosinone-Bologna (Dazn)

20.30 Udinese-Sampdoria (Sky)

20.30 Genoa-Empoli (Sky)

LUNEDI’ 27 AGOSTO:

20.30 Roma-Atalanta (Sky)