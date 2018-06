MOSCA – E’ uno dei portieri più forti del mondo eppure stasera è sembrato un Karius qualsiasi. De Gea ha rovinato la sua prestazione con una papera clamorosa nel finale del primo tempo che ha regalato al Portogallo il gol del 2-1. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]

De Gea ha trasformato in gol una conclusione innocua di Cristiano Ronaldo. Il tiro era centrale ma De Gea non è riuscito a bloccare la palla che poi è passata tra le sue gambe e si è insaccata in rete.

Portogallo-Spagna 2-1 | video gol Cristiano Ronaldo, che papera De Gea

Portogallo-Spagna 1-1 | video gol Diego Costa

Portogallo-Spagna 1-0 | video gol Cristiano Ronaldo su rigore

