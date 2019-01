NAPOLI – E’ polemica verbale tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e quello del Frosinone Maurizio Stirpe. Ad innescarla è stato ‘Adl’, che in un’intervista al New York Times ha parlato anche di calcio dicendo “che ci fa il Frosinone in Serie A? Non attira spettatori”. Poi aveva aggiunto: “club come il Frosinone non attirano fan, né interessi, né emittenti nel campionato. Arrivano, non cercano di competere e tornano indietro. Se non possono competere, se finiscono ultimi, dovrebbero pagare una multa e non dovrebbero ricevere denaro”.

Stirpe risponde a De Laurentiis: “Soffre della sindrome di Napoleone”

Ora arriva, tramite ‘CalcioNapoli24’, la replica di Stirpe, stizzito per le parole del collega. “”Mi sembrano dichiarazioni di una persona che ha la sindrome di Napoleone – dice -. Nella vita ancora prima che nel calcio serve rispetto e io qui non ne vedo: invece bisognerebbe averne sempre per gli avversari, lo sport deve insegnare questi valori. Se invece insegna prepotenza queste dichiarazioni si commentano da sole: arrivano da parte di persone che non hanno vinto niente”.

