NAPOLI – Il Napoli è stato il grande protagonista di ‘jestovicinoate’, asta benefica organizzata dalla fondazione di Cannavaro e Ferrara.

Dries Mertens ha partecipato all’evento mettendo a disposizione la sua maglia del Napoli, la società è stata protagonista con Aurelio De Laurentiis.

Il patron del Napoli ha fatto una donazione importante per acquistare la maglia da gioco del suo tesserato.

Aurelio De Laurentiis ha acquistato all’asta la maglia di Dries Mertens sulla piattaforma di beneficenza della Fondazione Cannavaro Ferrara.

Lo ha reso noto il presidente del Napoli con un tweet:

“Felice di essermi aggiudicato, a nome del Napoli – scrive De Laurentiis – la maglia di Dries di Napoli-Barcellona, nell’asta benefica ‘jestovicinoate'”, organizzata dalla Fondazione Cannavaro Ferrara.

Maglia importante che resterà in casa Napoli e un contributo per chi ha bisogno in un momento difficile”.



La maglietta è stata aggiudicata a 14.000 euro nell’asta che è terminata oggi.