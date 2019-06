ROMA – “Maurizio Sarri urla e… bestemmia. Non so come si adeguerà alla Juventus”. Aurelio De Laurentiis, nel giorno della presentazione alla Juventus del suo ex allenatore, si toglie qualche sassolino dalla scarpa.

“La differenza tra Sarri e Ancelotti? Il primo è un uomo da stadio, da curva, uno che piace ai tifosi; Ancelotti è invece un’aziendalista. Sarà ancora più bello vedere quando Ancelotti batterà la Juve sul campo”. Il presidente azzurro attacca: “Sarri sta sempre in tuta, urla e bestemmia, vorrei proprio capire come si adeguerà allo stile della sua nuova squadra”.