NAPOLI – E’ sempre Napoli-Juventus. Aurelio De Laurentiis, nel corso di una intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato sia di Sarri che di Allegri. “Maurizio Sarri in bianconero? Non mi stupirebbe… dopo quello che è successo con Higuain non mi stupisco più di nulla. Anzi, sarebbe divertente”. “Con Massimiliano Allegri avevamo trovato una sintonia e ci avevo visto bene: ha dimostrato in questi anni il suo valore”.”Lui stava al Milan e prendemmo tempo. Poi, quando lui si liberò dai rossoneri io ero già andato all’estero a prendere Benitez”.

De Laurentiis si tiene stretto Ancelotti. Il tecnico: “Costruiremo qualcosa di importante”.

Carlo Ancelotti ha fatto un bilancio sulla sua prima stagione sulla panchina del Napoli. Riportiamo di seguito le sue dichiarazioni. “Il bilancio della mia prima stagione al Napoli? Molto positivo.C’è un gruppo serio, rispettoso, una società che mi tutela, sono contento e penso che costruiremo qualcosa di importante nel prossimo anno. Le chiacchiere sul mio rendimento le porta via il vento”.

“Questa società è già consolidata da prima che arrivassi io. Deve essere chiaro a tutti che qui il giocatore che guadagna 10 milioni di euro non può arrivare e quindi dobbiamo investire su ragazzi giovani. Questa è la realtà del Napoli. “Lavoriamo per dare soddisfazioni a tutti, in primis ai tifosi” (fonte Ansa).