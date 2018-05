NAPOLI – “Se Sarri resta? Dovete chiederlo a lui, a me non ha mai voluto rispondere, ha sempre demandato al sui agente Pellegrini. L’ho chiesto a Pellegrini e lui mi ha risposto Boh! Per me la data non c’è più, è tempo scaduto”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a Radio Kiss Kiss dopo Napoli-Crotone.

“A un certo punto – ha aggiunto – l’abbiamo affrontato questo problema, in tutti i modi, poi io mi devo prendere la responsabilità, dobbiamo andare avanti. Non è detto vada via, c’è una clausola vediamo cosa accadrà”.

“Io sono contentissimo di questa stagione. Con quattro punti in più il campionato è tuo. Che devo fare, devo andare a rubare?”.

Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in un breve intervento in sala stampa al termine di Napoli-Crotone. De Laurentiis è poi andato negli spogliatoi del Napoli a festeggiare la fine della stagione aprendo delle bottiglie di champagne insieme a Sarri e ai giocatori azzurri.