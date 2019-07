NANCHINO – Morale alle stelle in casa Juventus. Come da tradizione, i nuovi acquisti sono stati “costretti” a cantare durante la cena della squadra. Sono saliti sul “palco” De Ligt, Rabiot, Buffon, Higuain e Demiral. Le loro performance canore sono state caricate su Instagram dagli altri compagni di squadra tra le risate generali. Servono anche queste cose per fare gruppo.

Sarri: “De Ligt è indietro rispetto agli altri compagni di squadra”.

«Quella contro l’Inter non è una partita come le altre. Si affrontano due squadre che non riusciranno ad esprimersi al meglio, sia per le condizioni fisiche che ambientali, perché è difficile giocare con così tanta umidità. Noi proveremo a fare dei passi in avanti, ad avere continuità in quello che abbiamo fatto nei primi 20-25 minuti del secondo tempo contro il Tottenham. In questa tournée stiamo giocando molto e ci alleniamo poco, i margini di miglioramento sono pochi. Quando rientreremo, cercheremo di analizzare gli errori fatti in partita con il gruppo, sperando di essere al completo tra i reduci dalla Copa America e gli infortunati. La fase decisiva della nostra preparazione sarà da fine luglio ad inizio agosto».

Il Mister bianconero ha poi toccato numerosi altri temi: il capitano della rosa e alcuni singoli giocatori. «Il capitano della squadra è Chiellini. Se non c’è Giorgio andiamo per presenze. La fascia per me è simbolica, il capitano vero è chi ha l’atteggiamento giusto negli spogliatoi. Ronaldo? In questa tournée ho deciso di utilizzarlo nel ruolo dove ha ottenuto le migliori soddisfazioni, come attaccante di sinistra, sapendo che a lui piace anche accentrarsi. E’ in grado di fare la differenza e la farà. Nella prima partita ha segnato ed ha avuto altre 2-3 palle-gol importanti. De Ligt? E’ un prospetto fenomenale, è giovane ed ha già fatto il capitano dell’Ajax. Spero di poter ruotare tutti i difensori nella maniera giusta: in questo momento lui è indietro rispetto ai compagni perché è arrivato da pochi giorni».

Infine una considerazione su Dybala. «Con Paulo possiamo anche predisporre un attacco diverso, con lui spostato sul centrodestra, una posizione dove può rendere molto bene se abbinato ad un trequartista di raccordo» (fonte il sito internet della Juventus).

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.