TORINO – Manca ancora l’ufficialità ma sembra veramente fatta per il trasferimento di De Ligt dall’Ajax alla Juventus. I bianconeri hanno raggiunto una intesa con l’agente del calciatore Mino Raiola da settimane e nelle ultime ore è arrivato anche l’accordo con l’Ajax sulla base dei settanta milioni di euro.

A conferma di quanto scritto, ci sono due indizi social postati su Instagram dalla fidanzata del calciatore della Nazionale Olandese. Le amiche di AnneKee, splendida modella che è anche la fidanzata di De Ligt, l’hanno salutata su Instagram facendole l’in bocca al lupo per la sua nuova esperienza di vita in Italia: “Ci mancherai, siamo orgogliose di te”.

Un saluto che fa capire perfettamente come De Ligt e signora siano prossimo al trasferimento in Italia a Torino. Pochi giorni dopo, AnneKee ha postato un video su Instagram dove si baciava con il fidanzato con un pianoforte bianconero sulla sfondo (guarda caso i colori della Juventus…).

L’Ajax voleva sfruttare l’interessamento delle altre società al calciatore olandese per scatenare un’asta ma la Juve si è mossa subito con Raiola strappando il sì del giovane campione.

Con la ferma volontà di De Ligt di andare alla Juventus, l’Ajax non ha più potuto giocare al rialzo per non correre il rischio di rimanere con un cerino in mano. La società olandese aveva deciso di venderlo questa estate per guadagnare più soldi possibili. Questo era il momento giusto per farlo dopo la magica stagione della squadra e del calciatore in Champions League.

Come emerso dai social network, in particolare Instagram, il giovane difensore centrale della Nazionale Olandese si trasferirà a Torino con la sua fidanzata AnneKee. De Ligt ha solamente 19 anni ma è già tra i difensori più forti del mondo. E’ stato titolare inamovibile dell’Ajax e non salta un minuto nemmeno con la maglia della Nazionale Olandese di calcio.