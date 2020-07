A svelarlo è lo stesso De Rossi durante una lunga intervista rilasciata alla Nacion e riportata dal Corriere dello Sport.

“Tornare al Boca Juniors come allenatore? Devo tornare come turista e devo tornare per ringraziare le persone che mi hanno aiutato così tanto. E ho in testa l’idea di tornare come allenatore del Boca.

Potrei essere l’ultimo della lista, ma la mia idea è quella. Se le cose fossero andate bene, avrei già incontrato Nico [Burdisso] che avrebbe iniziato la mia carriera di allenatore in fondo al club.

Fu prima che iniziassero i piccoli problemi familiari. Il giorno in cui ho firmato la risoluzione ero negli uffici della Bombonera e improvvisamente ho alzato la testa e la Copa Libertadores era lì, in una vetrina.

E mi sono detto: ‘Non ho lasciato nulla da calciatore, ecco perché voglio tornare come allenatore perché questa squadra è nel mio cuore ‘. Ho già detto a Paolo Goltz che lo voglio come assistente di campo.

Ho avuto tanti grandi allenatori. Ho cercato di prendere qualcosa da ognuno di loro, anche quelle cose che pensavo non essere così buone.

I loro errori, che non voglio fare allo stesso modo. Sono stato fortunato, ma non significa che sarò un buon allenatore.

Vedremo se riuscirò a trasmettere quanto hanno trasmesso a me. Penso di essere molto vicino a diventare un tecnico.

Mi sento pronto e entusiasta. Faccio già riunioni con il mio staff tecnico.

Anche senza una squadra, stiamo già lavorando insieme, guardiamo le partite ma non ho fretta, ma la possibilità mi entusiasma perché voglio farlo davvero”.