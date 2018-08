ROMA – Daniele De Rossi immortalato mentre beve una birra (analcolica) all’antidoping. Un trucchetto che usano molti calciatori per velocizzare lo stimolo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Gattuso raccontò di averne bevuta a litri dopo la semifinale vinta del Mondiale 2006 pur di sbrigare in fretta la pratica.

Una foto però, pubblicata su Instagram dall’atalantino Matteo Pessina, che era con il capitano giallorosso all’antidoping dopo Roma-Atalanta, che ha scatenato sui social i commenti più beceri di alcuni tifosi bergamaschi: “Un capitano ubriaco”, “il solito romano” alcuni degli insulti.

Questo il racconto di Gattuso del post Italia-Germania del 2006.

[…] La mia testa fumava. È vero, nello spogliatoio dell’Italia si ballava e si cantava, avevamo appena vinto la semifinale contro i padroni di casa della Germania, il presidente del Consiglio Romano Prodi stava facendo i complimenti ai miei compagni […], e io ero prigioniero nello stanzino dell’antidoping. Senza poter mettere piede fuori da lì. Sorvegliato a vista da un medico olandese che mi riempiva di birra analcolica, che faceva pure schifo. Non sapeva di birra e non mi faceva pisciare, il peggio del peggio. E rideva pure […]