ROMA – In Argentina si aprono scenari per il futuro di Daniele De Rossi. A rivelarli è Nicolas Burdisso, ex difensore della Roma, che oggi riveste il ruolo di direttore sportivo al Boca Juniors: “Daniele è un amico, in questi giorni mi chiedono continuamente di lui e della possibilità che vesta la maglia del Boca. Per lui le porte sono aperte”, ha ammesso ai microfoni di Fox Sports.

Se per De Rossi si era inizialmente parlato di un futuro nella Mls, lo scenario svelato da Burdisso garantirebbe al capitano della Roma una sfida più affascinante di quella del calcio Usa. “Daniele è uno di quei giocatori che tutti vorrebbero. Non c’è bisogno che il Boca si faccia avanti, perché abbiamo parlato a lungo e lui sa che lo accoglieremmo a braccia aperte. Ma – ha aggiunto Burdisso – è necessario che prima Daniele metabolizzi il suo addio alla Roma e non vogliamo fargli pressioni”.

De Rossi anni fa ammise la sua simpatia per il Boca: “Avrei desiderato giocare al Boca Juniors. Magari anche a vent’anni, o a trenta o a trentacinque. È uno dei miei desideri, lo è sempre stato“. E allora Burdisso svela: “So che si è sempre sentito identificato con i valori, lo spirito e il nostro modo di concepire il calcio. Il Boca gli piace, ma non è il momento di fare pressioni. Sarà lui a decidere. Posso solo dire che ne parleremo a tempo debito. Ad ogni modo credo proprio che verrebbe”. (fonte FOX SPORTS)

Gli analisti Snai si sono messi all’opera per capire quale sarà la prossima tappa di Daniele De Rossi. Come riporta Agipronews, in cima al tabellone delle quote svettano il campionato statunitense (a 2,50), quello giapponese (a 3,50) e quello cinese (a 5,50). In carriera, però, De Rossi ha sempre preferito scegliere con il cuore, rimanendo a Roma anche a fronte di offerte vantaggiose. Ecco perché nella lista delle possibili destinazioni di Capitan Futuro il Boca è al quarto posto, dato a 7,50. Scorrendo la lista spicca anche l’Inter, data a 10,00 assieme al PSG, poi United e Chelsea, a 12 e 15 volte la scommessa. A 15,00 anche l’Atletico Madrid, poi altre big Arsenal e Real (a 25,00), Bayern, Barcellona e Liverpool (a 33,00). Quasi impossibile un accordo con Napoli o Juventus, dato a quota 50,00.