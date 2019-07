ROMA – Daniele De Rossi è tornato a Roma dopo un lunghissimo periodo di vacanze trascorso tra Londra, Tokyo, Hawaii, Maldive e Disneyland Paris. Queste vacanze non hanno chiarito i suoi dubbi, De Rossi non ha ancora deciso se smettere di giocare a calcio per dedicarsi alla carriera di allenatore o meno. Restano sul tavolo le proposte di Fiorentina, Los Angeles e Boca Juniors. Questi tre club sono a conoscenza dei suoi dubbi e lo stanno rispettando attendendo la sua risposta senza mettergli troppa pressione addosso.

Lunedì scorso, prima dell’inizio del ritiro precampionato della Roma, De Rossi è andato a cena con i suoi vecchi amici Edin Dzeko e Aleksandar Kolarov. I tre calciatori hanno cenato nel ristorante ai Parioli di Claudio Marchisio, locale specializzato in cucina fusion.

Questa cena è stata l’opportunità per Daniele De Rossi per passare una serata piacevole in compagnia di due suoi vecchi compagni di squadra. Dzeko è ai ferri corti con la Roma e alla fine dovrebbe trasferirsi all’Inter mentre Kolarov, dopo alcune settimane di esitazione, sembrerebbe orientato a rimanere alla Roma dopo aver ricevuto delle rassicurazioni dal nuovo allenatore portoghese Fonseca.

In attesa di decidere se lasciare il calcio o meno, l’ex centrocampista della Roma si sta tenendo in forma tra palestra e campo. Il weekend, l’ex mediano della Roma si dedica alla famiglia e al mare. A Sabaudia, ha avuto modo di incontrare il suo vecchio capitano Francesco Totti. Stando a quanto riportato da fonti a loro vicine, i due ex capitani della Roma non avrebbero parlato di calcio ma solamente di questione personali.

Qualora l’ex centrocampista della Roma decidesse di smettere di giocare a calcio, per lui si aprirebbero le porte della Nazionale Italiana di calcio. De Rossi entrerebbe a far parte dello staff tecnico di Roberto Mancini ed inizierebbe il suo percorso da allenatore.