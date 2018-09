BOLOGNA – Ai microfoni di Sky Sport HD, nel dopo partita di Bologna, il centrocampista della Roma Daniele De Rossi.

È meglio continuare a fare tentativi con questo allenatore, o voltare pagina?

“Se è lo stesso allenatore che l’altro anno c’ha portato in semifinale di Champions, se è lo stesso allenatore con cui comunichiamo, non vedo perché dovrebbe essere preso come colpevole soltanto lui. L’ho sentita questa frase, ma la faccio anche mia, per battere il Bologna e il Chievo, con tutto il rispetto, non c’è bisogno di Guardiola in panchina. Prendiamoci le nostre responsabilità. Sicuramente, il mister dovrà rivalutare tutto quanto, vedere dove stiamo sbagliando, se starà sbagliando pure lui, come noi calciatori, perché quando le cose vanno così male non si salva nessuno. Non mi sembra questo il momento di dover prendere e dare la colpa all’allenatore”.