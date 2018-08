ROMA – Alla fine ha avuto ragione Daniele De Rossi. Il calciatore della Roma si è rifiutato di indossare la fascia di capitano imposta dalla Lega Calcio, come il Gallo Belotti e tutti gli altri capitani della Serie A, per portare al braccio una fascia da capitano personalizzata dalla scritta “Sei tu l’unica mia sposa, sei tu l’unico mio amor” [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

La scelta di Daniele De Rossi di non indossare la fascia di capitano “unica” imposta dalla Lega Calcio ha fatto discutere a lungo sui social network. Il capitano giallorosso, infatti, nel corso del match contro il Torino aveva indossato una fascia da capitano rossa con una scritta personalizzata. Molti tifosi delle altre squadre avevano chiesto una multa per il numero 16 della Roma ma da quello che trapela non è prevista per lui nessuna sanzione.