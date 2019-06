ROMA – L’estero può attendere. Daniele De Rossi ha deciso di rimanere in Italia per la disperazione dei tifosi della Roma che non avrebbero mai voluto vederlo con un’altra maglia diversa da quella giallorossa. Ddr avrebbe deciso di rimanere in Italia per motivi familiari. L’ex capitano della Roma ha rifiutato per questo motivo le offerte di Boca Juniors e Los Angeles Fc.

La Fiorentina sta facendo di tutto per convincerlo. Vincenzo Montella e Daniele Pradè, suoi ex compagni di avventura ai tempi della Roma, lo stanno corteggiando in tutti i modi per strapparlo ad una folta concorrenza. Tra Fiorentina e Roma c’è una rivalità storica ma De Rossi è un calciatore che è amato in tutta Italia e quindi questo fatto non rappresenterebbe un problema.

Un ragionamento simile lo ha fatto anche il Milan. Nonostante la rivalità tra rossoneri e giallorossi, De Rossi sarebbe comunque accolto con entusiasmo perché è un calciatore esperto e di sicuro affidamento che potrebbe essere prezioso nella crescita dei giovani talenti del Milan.

Nelle ultime ore, si è fatto avanti anche il Parma. Questo club starebbe cercando di convincere Daniele De Rossi attraverso il suo ex compagno di squadra ai tempi della Roma di Rudi Garcia Gervinho.

Tra tutte queste squadre, le due favorite al momento sembrano il Bologna e la Sampdoria. Due club che non hanno una rivalità storica con la Roma, come Fiorentina e Milan, e che hanno assicurato a Daniele De Rossi un posto da titolare più una futura carriera da allenatore delle giovanili (con vista sulla prima squadra…).

Il Bologna è in pressing su Ddr con il nuovo direttore sportivo Walter Sabatini.

Sabatini è un grande amico di Ddr dai tempi della Roma. La Sampdoria sta facendo muovere in prima persona il presidente Massimo Ferrero, grande tifoso della Roma e amico dell’ex centrocampista della Nazionale Italiana di calcio.