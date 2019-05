ROMA – Daniele De Rossi lascerà la Roma indossando una maglia giallorossa creata appositamente per questa occasione. Contro il Parma, i calciatori della Roma scenderanno in campo con una maglia con un logo speciale. In questo logo, ci sarà la tipica esultanza del capitano della Roma, la scritta Amor (cioè Roma al contrario) e la firma di Daniele De Rossi. Le immagini sono state diffuse dalla Roma attraverso i suoi canali social.

De Rossi, arriva anche il messaggio del ct della Nazionale Roberto Mancini.

Roma-Parma non è solamente la partita di addio di Daniele De Rossi ma è anche l’ultima speranza dei giallorossi in chiave Champions. Per qualificarsi alla massima competizione europea per club, la Roma dovrà vincere la sua partita e dovrà sperare nei passi falsi di Atalanta, Milan e Inter.

“È anche nel modo in cui si esce di scena che si misurano i campioni e DeRossi è un grande campione”. Nel giorno dell’addio alla Roma, anche il ct azzurro, Roberto Mancini, scrive il suo personale omaggio al capitano della Roma. “So bene cosa si prova a lasciare una maglia che senti addosso come una seconda pelle – aggiunge Mancini su Twitter -. Per questo faccio un grande in bocca al lupo a Daniele!” (fonte Ansa).