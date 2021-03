De Rossi torna in Nazionale: sarà nello staff del tecnico Mancini fino alla fine degli Europei

Daniele De Rossi torna in Nazionale, ma come allenatore. L’ex centrocampista azzurro è ufficialmente nel gruppo dei collaboratori tecnici dell’Italia guidata da Roberto Mancini. Si affiancherà dunque a Chicco Evani, Attilio Lombardo, Giulio Nuciari e Fausto Salsano, per iniziare una nuova avventura, questa volta in panchina.

De Rossi in nazionale: sarà nello staff di Mancini fino a fine Europei

De Rossi nella sede della FIGC ha firmato il contratto che lo lega alla Nazionale fino al termine dell’Europeo. “Sono orgoglioso – commenta Daniele De Rossi – di iniziare questa nuova carriera con la Nazionale e ringrazio sia il presidente Gravina che il Ct Mancini per la fiducia e l’opportunità”.

De Rossi in nazionale: il commento di Mancini

Questo il commento di Roberto Mancini alla notizia della firma di De Rossi: “Mi fa molto piacere che Daniele si aggiunga al nostro gruppo, sono certo che saprà dare ai ragazzi un contributo importante e spero che questa sua prima esperienza possa essergli utile per il futuro”.

Cosa ha vinto De Rossi con la nazionale italiana

De Rossi ha vinto diversi trofei in nazionale, anche se ovviamente come calciatore. È campione del mondo, d’Europa Under 21, ha vinto un bronzo olimpico e ha giocato con la nazionale maggiore 117 partite.