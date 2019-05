De Rossi, Sarah Felberbaum ai tifosi della Roma: “Grazie”

ROMA – Sarah Felberbaum, la compagna di Daniele De Rossi, sui social condivide uno scatto della coreografia dei tifosi della Roma dedicata al numero 16 e scrive: “Lui. Voi. Grazie”.

“Ci hai rappresentato in campo per 18 anni – recitava lo striscione dei tifosi giallorossi – Da oggi la tua curva ti rappresenterà per sempre. Siamo tutti DDR”.

Prima del fischio d’inizio il capitano è sceso in campo accompagnato dai figli mentre tutto lo stadio intonava il suo nome. Sugli spalti, oltre alla famiglia, anche ex compagni in azzurro come Buffon e Materazzi, e il ct dell’Italia, Mancini. Prima del via era stato esposto un altro striscione sempre in Curva Sud con la scritta “Nei giorni belli e in quelli tristi sei stata la bandiera dei veri romanisti!”, mentre in Tribuna Tevere è stata mostrata una gigantografia di De Rossi con sopra lo striscione “Ultras dentro e fuori dal campo”. Fonte: Instagram.