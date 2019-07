FIUMICINO – Daniele De Rossi, accompagnato dalla moglie Sarah Felberbaum, ha lasciato la sua casa nel centro di Roma e, ‘scortato’ da un Van pieno di valigie, si è diretto verso l’aeroporto di Fiumicino, come documentano alcuni ‘media’ argentini.

Una volta arrivato all’aeroporto, è stato preso d’assalto dai cronisti presenti. Alcuni giornalisti, facendo riferimento al video del suo ultimo allenamento in Italia con Totti, gli hanno chiesto: “Cosa ti ha detto Francesco sul Boca Juniors?”. De Rossi ha risposto con prontezza e ci ha scherzato sù: “Cosa mi ha detto Francesco? Niente perché come avete visto aveva il fiatone… Lui ha già smesso di giocare…”.

Un altro giornalisti gli ha chiesto se aveva salutato i tifosi, De Rossi ha risposto: “Con i tifosi ci siamo salutati tante volte e resteranno per sempre nel mio cuore. Per questo ho deciso di non indossare altre maglie in Italia”.

L’ex capitano della Roma si è imbarcato sul volo Roma-Buenos Aires delle 21.45, ed è arrivato in Argentina alle 6.40, ora locale. All’aeroporto di Ezeiza c’erano ad attenderlo molti tifosi del Boca Juniors, impazienti di dare il benvenuto al loro nuovo beniamino.

L’ex centrocampista della Roma e della Nazionale Italiana aveva ricevuto molte proposte ma alla fine ha deciso di accettare la squadra che lo affascinava di più dal punto di vista calcistico, non dal punto di vista economico visto che guadagnerà “solamente” 500mila euro. Una cifra enorme per un comune mortale ma bassa per DDR che era abituato a ben altri stipendi a Roma.

De Rossi parte per l’Argentina, i giornalisti gli chiedono di Totti VIDEO da YouTube.

