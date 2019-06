De Vrij, Instagram: Van de Beek Inter è una possibilità

MILANO – Durante il calciomercato, basta poco per far sognare i tifosi della propria squadra del cuore. De Vrij ha pubblicato una storia Instagram che fa intendere che Donny van de Beek, stella dell’Ajax, potrebbe raggiungerlo all’Inter.

Una story su Instagram di Stefan de Vrij fa sognare i tifosi dell’Inter. Il difensore olandese ha condiviso una foto con il compagno della nazionale olandese Donny van de Beek, grande protagonista nella cavalcata dell’Ajax fino alla semifinale di Champions League e accostato proprio ai nerazzurri nelle ultime settimane.

A correndo dell’immagine, che vede i due connazionali ritratti insieme ad Ibiza, l’ex centrale della Lazio ha aggiunto due emoji nerazzurre e una faccina che strizza l’occhio. Un indizio social che ha scatenato le reazioni dei tifosi interisti, convinti ora che l’arrivo del centrocampista dei Lancieri non sia più solo una semplice suggestione: “De Vrij non illudermi pure tu Van de Beek è un mio pallino, quanto vorrei vederlo giocare nella mia Inter” si scrive su Twitter.

“Uno come De Vrij che si sbilancia così mettendo due pallini nerazzurri con vicino Van De Beek mi fa pensare che ci sia qualcosa sotto” sospetta un altro utente. E qualcuno scherza sulle capacità di direttore sportivo del difensore nerazzurro: “Ma cosa aspettiamo a togliere Ausilio e mettere Stefan De Vrij al suo posto?” (fonte AGI).

Donny van de Beek è un calciatore olandese, centrocampista dell’Ajax e della nazionale olandese. Centrocampista centrale dotato di grande fisico, intelligenza tattica e personalità. Onnipresente in ogni zona del campo, segue sempre l’azione nella ricerca della conclusione.

Nella stagione 2018-2019 è uno dei protagonisti della cavalcata dell’Ajax in Champions league fino alla semifinale. Van de Beek va a segno quattro volte, in particolare realizza un gol al ritorno dei quarti di finale contro la Juventus, risultando decisivo per la vittoria e il passaggio del turno dei lancieri.

Si ripeterà nella semifinale d’andata contro il Tottenham, dove realizza il goal della vittoria dei lancieri nel nuovo Tottenham Hotspur Stadium. Nella stessa stagione contribuisce a vincere la Coppa d’Olanda e il campionato. In 57 partite stagionali segna 17 gol sfornando 13 assist (fonte Wikipedia).