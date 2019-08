DEBRECEN – Europa League, ritorno del primo turno preliminare. Debrecen-Torino 0-0 (i granata hanno vinto 3-0 la gara di andata).

Al 4′, Nkoulou è stato bravissimo a fermare Haruna Garba. Il centravanti del Debrecen era lanciato a rete ma il difensore centrale dei granata lo ha fermato con ottimo tempismo evitando guai a Sirigu. Al 9′, Zaza ha calciato a botta sicura su cross di Ansaldi ma la sua conclusione a rete è stata deviata in calcio d’angolo da un avversario. All’11’, Belotti ha servito un assist d’oro a Zaza. L’ex attaccante della Juventus ha calciato a porta praticamente vuota ma, con il portiere avversario battuto, ci ha pensato un difensore a respingere la sua conclusione sulla linea di porta.

Debrecen-Torino, le scelte degli allenatori.

Il Torino di Walter Mazzarri torna in campo per il secondo impegno ufficiale della stagione. Dopo il successo per 3-0 nella gara di andata disputata ad Alessandria, i granata sono alla ricerca di un’altra prestazione convincente per blindare il discorso qualificazione. Da questo punto di vista Mazzarri è stato chiaro, la squadra dovrà interpretare la partita come se non ci fosse stata l’andata.

Il match di andata è stato deciso dai gol segnati da Andrea Belotti, che è stato abile a guadagnarsi ed a trasformare un calcio di rigore, da Ansaldi, con un tiro cross che ha sorpreso il portiere avversario, e da Zaza, con una zampata da vero bomber da area di rigore.

Per il match odierno, Walter Mazzarri ha deciso di puntare su un 3-4-3 molto spregiudicato con Sirigu tra i pali, difesa a tre con Izzo, Nkoulou e Bremer, centrocampo a quattro con De Silvestri, Meitè, Baselli e Ansaldi e tridente delle meraviglie con Simone Zaza, Andrea Belotti e Berenguer.

Formazioni ufficiali di Debrecen-Torino.

Debrecen (4-4-1-1): Nagy; Kusnyir, Pavkovics, Szatmari, Ferenczi; Szecsi, Toszer, Haris, Trujic; Varga; Garba. All. Herczeg.

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Baselli, Ansaldi; Zaza, Belotti, Berenguer. All. Mazzarri.