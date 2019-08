DEBRECEN – Europa League, ritorno del primo turno preliminare. Debrecen-Torino 0-2, gol: Simone Zaza al 24′, Armando Izzo al 32′ (i granata hanno vinto 3-0 la gara di andata).

Al 4′, Nkoulou è stato bravissimo a fermare Haruna Garba. Il centravanti del Debrecen era lanciato a rete ma il difensore centrale dei granata lo ha fermato con ottimo tempismo evitando guai a Sirigu. Al 9′, Zaza ha calciato a botta sicura su cross di Ansaldi ma la sua conclusione a rete è stata deviata in calcio d’angolo da un avversario. All’11’, Belotti ha servito un assist d’oro a Zaza. L’ex attaccante della Juventus ha calciato a porta praticamente vuota ma, con il portiere avversario battuto, ci ha pensato un difensore a respingere la sua conclusione sulla linea di porta.

Al 24′, il Torino ha segnato il gol che chiude il discorso qualificazione. Zaza ha fintato l’assist per Berenguer, che lo ha liberato con il suo movimento, e ha battuto il portiere avversario con un rasoterra di sinistro che si è insaccato a fil di palo. Al 32′, il Torino ha raddoppiato con Armando Izzo. Il difensore ha segnato a porta vuota, con il piatto destro, su cross di Ansaldi.

Debrecen-Torino, le scelte degli allenatori.

Il Torino di Walter Mazzarri torna in campo per il secondo impegno ufficiale della stagione. Dopo il successo per 3-0 nella gara di andata disputata ad Alessandria, i granata sono alla ricerca di un’altra prestazione convincente per blindare il discorso qualificazione. Da questo punto di vista Mazzarri è stato chiaro, la squadra dovrà interpretare la partita come se non ci fosse stata l’andata.

Il match di andata è stato deciso dai gol segnati da Andrea Belotti, che è stato abile a guadagnarsi ed a trasformare un calcio di rigore, da Ansaldi, con un tiro cross che ha sorpreso il portiere avversario, e da Zaza, con una zampata da vero bomber da area di rigore.

Per il match odierno, Walter Mazzarri ha deciso di puntare su un 3-4-3 molto spregiudicato con Sirigu tra i pali, difesa a tre con Izzo, Nkoulou e Bremer, centrocampo a quattro con De Silvestri, Meitè, Baselli e Ansaldi e tridente delle meraviglie con Simone Zaza, Andrea Belotti e Berenguer.

Formazioni ufficiali di Debrecen-Torino.

Debrecen (4-4-1-1): Nagy; Kusnyir, Pavkovics, Szatmari, Ferenczi; Szecsi, Toszer, Haris, Trujic; Varga; Garba. All. Herczeg.

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Baselli, Ansaldi; Zaza, Belotti, Berenguer. All. Mazzarri.