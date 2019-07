Debrecen Torino niente diretta tv Sky, streaming canale ungherese

DEBRECEN – Il Torino ha vinto 3-0 la gara di andata del turno preliminare di Europa League contro il Debrecen e si appresta a disputare la partita di ritorno per festeggiare la qualificazione al turno successivo. Al momento, la partita non è nei palinsesti sportivi di Sky Sport (la foto ingrandita in fondo all’articolo) nonostante la piattaforma satellitare detenga i diritti per trasmettere le partite di Europa League in Italia. Di conseguenza la gara non sarà visibile nemmeno in diretta streaming su SkyGo.

Come scrive Toronews.net, non è impossibile, ma comunque è molto difficile che si giunga a una soluzione visto che la partita è ormai dietro l’angolo. Se verrà confermata l’assenza della copertura di Sky, l’unico modo per vedere la partita sarà affidarsi allo streaming del canale ungherese M4 Sport, che coprirà l’evento come già fatto per il preliminare del Debrecen contro il Kukesi (fonte Toronews.net).

Debrecen-Torino, Mazzarri: “Europa League? Scordiamoci il 3-0 dell’andata o saranno guai…”.

“Scordiamoci di avere vinto all’andata per 3-0, non è finita”. Walter Mazzarri non si fida del Debrecen, che il suo Torino affronta domani allo stadio Nagyerdei nel ritorno del secondo turno preliminare di Europa League. Le dichiarazioni dell’allenatore del Torino sono riportate dall’Ansa.

“Mi aspetto una squadra organizzata, che in casa ha sempre fatto ottime partite – mette in guardia i suoi il tecnico granata – Dobbiamo evitare di pensare al risultato dell’andata e fare la nostra gara, ricordandoci che c’è un rettangolo di gioco e bisogna prevalere sull’avversario”. Tra infortuni e mercato che non è ancora decollato, i giocatori a disposizione del Torino sono contati.

“Rispetto all’ultima gara devo sostituire solo Iago e comunque i ragazzi a disposizione mi danno ampie garanzie”, dice sul sito del club Mazzarri, che ha lasciato a casa anche Lyanco e Lukic (fonte Ansa).