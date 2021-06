Dejan Kulusevski, il calciatore della Juventus e della Svezia è positivo al Covid e sarà costretto a saltare la prima gara degli Europei contro la Spagna che si giocherà lunedì 14 giugno.

Dejan Kulusevski, il video su Tik Tok senza mascherina

Kulusevski è apparso senza mascherina in un video su Tik Tok scatenando non poche polemiche. La sua carica virale è molto bassa: il calciatore sarà però costretto a saltare con molta probabilità anche le altre due partite contro la Slovacchia il 18 giugno e contro la Polonia il 23.

Nella clip si vede il giocatore che partecipa a una festa privata in un appartamento. Non indossa la mascherina e con lui ci sono altre persone anch’essse senza mascherina. Ovviamente nessuno è a distanza: tutti mangiano e bevono e la situazione è molto rilassata.

Il ct della Svezia lo difende: “Invitato da sua sorella. Era una festa a sorpresa”

Il ct della Svezia Janne Andersson, in conferenza stampa ha difeso il calciatore spiegando di aver ricevuto una spiegazione plausibile su quanto accaduto: “Dejan è stato invitato da sua sorella e suo cognato a una cena in un appartamento privato. Quando è arrivato ha trovato anche alcuni dei suoi amici. Erano lì per fargli una sorpresa”.

Lo staff della nazionale s’è detto comunque fiducioso considerate le condizioni di Kulusesvki che, ricordiamo, ha dei valori al di sotto della soglia di preoccupazione. “Non verrà sostituito, al suo posto non chiameremo nessun altro in nazionale” ha confermato ancora il ct della nazionale scandinava.