TORINO – Alessandro Del Piero, ex calciatore della Juventus e della Nazionale Italiana di Calcio, è stato invitato alla prossima puntata di “Ballando con le Stelle“, programma televisivo che va in onda su Rai Uno il sabato sera, come ballerino per una notte. I ballerini per una notte si esibiscono come gli altri e ricevono anche dei voti solo che non partecipano alla competizione. I loro voti vengono assegnati ad uno degli altri ballerini in gara su insindacabile giudizio della giuria tecnica.

Del Piero, i suoi voti aiuteranno un ballerino in gara in difficoltà.

I voti conquistati dal ballerino per una notte di solito servono ad aiutare un ballerino in difficoltà, per permettergli di risalire rapidamente la classifica. Un ballerino che ha avuto una serata storta ma che in realtà ha delle ottime potenzialità. E’ per questo che la decisione viene presa dalla giuria tecnica capitanata da Carolyn Smith.

Il programma sta giungendo alle battute finali. Nell’ultima puntata, sono stati eliminati gli attori Enrico Lo Verso e Manuela Arcuri. Tra i concorrenti rimasti, i favoriti per il successo finale sarebbero l’attore Ettore Bassi, l’attrice Milena Vukotic, con un passato nel mondo della danza, e l’ex calciatore professionista Daniel Pablo Osvaldo. Il possibile outsider è Angelo Russo, conosciuto da tutti come Catarella, personaggio che interpreta nel corso della serie televisiva “Il commissario Montalbano”.