TORINO – Alessandro Del Piero ha scritto a Ciccio Caputo su Instagram in seguito ad una intervista rilasciata dal centravanti del Sassuolo dove spendeva parole di elogio sull’ex bandiera della Juventus. Intervistato da Am Motori, Caputo aveva parlato in questi termini di Alessandro Del Piero:

“Se riesco ad arrivare a 20 gol magari contatto Del Piero per chiedergli qual è il segreto per vivere con equilibrio una carriera ad alti livelli così lunghi. Da piccolo non avevo un vero e proprio idolo ma l’ho sempre apprezzato tantissimo sia come calciatore sia per la mentalità, la professionalità e l’attaccamento che ha sempre dimostrato al suo club. Non sono riuscito ancora a conoscerlo, ma spero di farlo”.

Alessandro Del Piero ringrazia Ciccio Caputo attraverso una storia di Instagram: “Se arrivi a venti gol, ti pago la cena”.

Pronta la replica dell’ex attaccante della Juventus e della Nazionale Italiana di Calcio Alessandro Del Piero: “Caro Ciccio Caputo, al ventesimo gol cena pagata e ti svelerò qualche segreto. Inizia il countdown, -9. Ale”. Un siparietto che ha strappato più di un sorriso agli appassionati di calcio in un periodo complicato come questo per le ormai note vicende del coronavirus.